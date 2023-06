Chelsea: i proprietari del club acquistano lo Strasburgo

Il fondo statunitense BlueCo ha acquistato lo Strasburgo. Il club francese, la cui denominazione esatta è Racing Club de Strasbourg Alsace, ha infatti annunciato con un comunicato il passaggio di consegne al fondo già proprietario del Chelsea. ‘Questo accordo segna un nuovo capitolo nella storia del Racing’, si legge nella nota del club francese in cui viene anche confermato Marc Keller presidente (lo è dal 2012). “È un onore per noi far parte di questo club storico- è scritto in una nota di BlueCo- Ci impegniamo a preservare l’eredità delle corse e a lavorare a stretto contatto con Mark e il suo team di gestione per continuare il grande lavoro che hanno fatto. Questo investimento strategico rafforzerebbe la nostra presenza nel calcio europeo, insieme al nostro coinvolgimento nel Chelsea. Crediamo che creerebbe enormi opportunità per la condivisione delle conoscenze e delle competenze”. Keller ha aggiunto: “E’ un giorno importante per il Racing. Abbiamo costruito un club sano a tutti i livelli e ben gestito. Anche se non c’era emergenza finanziaria, eravamo consapevoli di aver raggiunto il massimo del nostro modello e che se volevamo continuare a far progredire il Racing e proiettarlo in una nuova dimensione, dovevamo necessariamente essere accompagnati da una solida struttura capace di sostenere il nostro sviluppo e la nostra ambizione. Non vedo quindi l’ora di accogliere un nuovo investitore strategico, con il quale accelereremo l’ambizione del club di costruire il Racing di domani”.