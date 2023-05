Highlights Chelsea-Nottingham Forest 2-2, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 15

Il Chelsea si ferma ancora e lo fa in casa contro il Nottingham Forest per 2-2. Gli ospiti vanno avanti con il gol di Awoniyi nel primo tempo ma si fanno ribaltare dalla doppietta di Sterling tra il 51′ e il 58′. E’ sempre l’attaccante nigeriano a trovare il gol del 2-2 finale pochi minuti dopo regalando un punto fondamentale per la lotta salvezza ai suoi. Il video dei gol e degli highlights.