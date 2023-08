Highlights e gol Bari-Parma 0-3: trentaduesimi Coppa Italia 2023/24 (VIDEO)

di Valerio Carriero 69

Gli highlights e i gol di Bari-Parma, sfida valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024. Al ‘San Nicola’ passano il turno gli uomini di Pecchia grazie al successo per 3-0 firmato Benedyczak e Bonny, poi nella ripresa il tris di Man. Nel video in alto tutte le reti e le azioni salienti della prima partita ufficiale delle due squadre di Serie B.