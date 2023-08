Coppa di Germania: vincono Borussia e Bayer Leverkusen, fuori il Werder

Primo turno di Coppa di Germania, vincono Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, eliminato il Werder Brema. Vittorie facili per il Dortmund che ha travolto 6-1 lo Schott Mainz, anche il Leverkusen ha dilagato contro il Teutonia Ottensen, match concluso sull’8-0. Tra le squadre di Bundesliga vince anche il Magonza, 1-0 in casa dell’Elverserg, mentre si arrende ai rigori il Bochum in casa del Bielefeld, club di terza divisione.

Risultati primo turno:

Delmenhorst-ST.PAULI 0-5

Gutersloh-KIEL 0-2

Oberneuland-NORIMBERGA 1-9

Schott Mainz-DORTMUND 1-6

Teutonia Ottensen-LEVERKUSEN 0-8

VIKTORIA KOLN-Brema 3-2

BIELEFELD-Bochum 6-3 dcr

Elverserg-MAGONZA 0-1

Hallescher-FURTH 0-1