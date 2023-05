Highlights Giro d’Italia 2023, sedicesima tappa: Almeida trionfa davanti a Thomas (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 22

Gli highlights della sedicesima tappa del Giro d’Italia, laSabbio Chiese-Monte Bondone di 203 km, in cui il portoghese della UAE Emirates, Joao Almeida, ha conquistato il successo davanti al britannico della Ineos Grenadiers, Geraint Thomas. Per lui, comunque, c’è da festeggiare il ritorno in maglia rosa. Perde una posizione in classifica generale Primoz Roglic, ora quarto alle spalle di Almeida. Ecco il video dei momenti salienti e degli attacchi della sedicesima tappa del Giro d’Italia.