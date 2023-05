Mondiali Under 20 2023, azzurrini a caccia degli ottavi. Nunziata: “Nigeria difficile da affrontare”

Dopo la vittoria conquistata contro il Brasile, gli under 20 tricolore si preparano alla prossima sfida, quella contro la Nigeria. La partita si terrà mercoledì 24 maggio, allo stadio ‘Malvinas Argentinas’ di Mendoza, e verrà trasmessa in diretta su Rai Sport HD, canale 58 DT a partire dalle 19.50, ora italiana. La gara sarà fondamentale, dato che la vittoria assicurerebbe alla Nazionale l’accesso matematico agli ottavi con una giornata di anticipo.

La squadra nigeriana si presenta come un rivale ostico e arriva dalla vittoria in rimonta contro la Repubblica Dominicana. Carmine Nunziata l’ha descritta con queste parole: “Una squadra forte, difficile da affrontare perché ha giocatori estremamente fisici, dotati di grande velocità. Non sarà facile, una partita importante per proseguire il nostro cammino in questo Mondiale”.