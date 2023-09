Highlights Germania-Serbia 83-77, finale Mondiali basket 2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 46

Gli highlights di Germania-Serbia, match valevole per la finale dei Mondiali 2023 di basket, in cui la compagine teutonica si è laureata campione del mondo per la prima volta nella sua storia sconfiggendo i balcanici mediante il punteggio di 83-77. Una partita davvero emozionante a Manila, che ha visto le due squadre darsi battaglia fino all’ultimo secondo con un Dennis Schroder mostruoso che, da capitano, ha portato al trionfo i suoi compagni di squadra realizzando ben 28 punti. Per i balcanici non sono sufficienti i 21 punti di Aleksa Avramovic e i 17 di Bogdan Bogdanovic. Ecco il video delle azioni salienti e delle giocate più belle della partita.

GLI HIGHLIGHTS DI GERMANIA-SERBIA VIDEO