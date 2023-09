Udinese: infortuni per Davis e Semedo

Due infortuni in casa Udinese. Il club friulano ha reso noto che “Keinan Davis ha riportato un trauma distrattivo al tricipite surale sinistro. Il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo”. Inoltre “Vivaldo Semedo ha anticipato il rientro dagli impegni con la nazionale portoghese under 19 a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro che sarà valutato quotidianamente“. Intanto stamane la squadra ha sostenuto l’ultima seduta della settimana sui campi del Bruseschi. I bianconeri hanno sostenuto un allenamento di scarico per gli elementi maggiormente impiegati nel test in famiglia di ieri, mentre gli altri ragazzi si sono soffermati su esercitazioni tecnico tattiche.