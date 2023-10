Highlights e gol Brindisi-Monopoli 1-2: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 16

Gli highlights e le azioni salienti di Brindisi-Monopoli, match terminato 1-2 e valido per l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Apre le marcature per la squadra ospite Starita al 45′ con un tiro favorito da una deviazione. Nel secondo tempo arriva il raddoppio al 65′: una deviazione sfortunata di Cappelletti fa finire il pallone nella sua stessa porta. Nel finale, al’89′, arriva l’accorcio del Brindisi con Nicolao, grazie ad un colpo di testa.