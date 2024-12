Il video con gli highlights e i gol di Verona-Empoli 1-4, match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025. Al Bentegodi avvio shock per i padroni di casa e i toscani imperversano grazie alle reti di Esposito, doppietta per lui, di Cacace al primo centro in carriera nel massimo campionato e poi di Colombo, subito dopo il gol di Tengstedt che aveva provato a riaprire tutto. Nella ripresa, poi, perfetta la gestione degli ospiti. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

