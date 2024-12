Nella giornata dell’8 dicembre vanno in scena due partite valide per la dodicesima giornata del campionato femminile di Serie A 2024/2025. L’atteso derby della Madonnina finisce in parità per 1-1. Il risultato viene sbloccato dall’Inter, con Bartoli che va a segno al 45′. Nel corso del secondo tempo, il Milan non tarda a riportare il match in equilibrio ed è di Nadim il gol del 51′. Poche ore prima, si è tenuta la partita tra la Juventus e la Lazio, match finito per 3-2. Le cinque reti vengono collezionate tutte nella seconda metà di gara. I primi gol sono delle bianconere, con Cantore che segna al 48′ e Girelli che raddoppia al 58′. La formazione ospite accorcia le distanze al 71′ con Le Bihan e pareggia grazie a Visentin al 76′. Infine, è la rete al 90′ di Bonansea a decidere l’incontro.