Le pagelle di Verona-Empoli 1-4 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quindicesima giornata della Serie A 2024/2025. Al Bentegodi tutto facile per i toscani, che prima la sbloccano con Esposito, poi imperversano con lo stesso attaccante, autore dunque di una doppietta, quindi con il tris di Cacace che segna nella massima serie per la prima volta in carriera. Tengstedt prova a riaprirla, poi Colombo chiude nuovamente ogni discorso. Nel secondo tempo succede ben poco e così per gli azzurri grande trionfo. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI VERONA-EMPOLI 1-4

VERONA (4-2-3-1): Montipò 5.5; Tchatchoua 5.5, Magnani 4.5, Dawidowicz 4.5, Bradaric 5 (34′ st Ghilardi 5); Belahyane 5, Dani Silva 5 (15′ st Kastanos 5.5); Suslov 5.5 (14′ st Mosquera 5.5), Livramento 5 (1′ st Harroui 6), Lazovic 5; Tengstedt 6 (35′ st Sarr sv). In panchina: Berardi, Perilli, Daniliuc, Faraoni, Corradi, Sishuba, Cissé, Ajayi. Allenatore: Zanetti 4.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 6, Ismajli 6.5, Viti 6.5; Gyasi 6, Anjorin 7 (24′ st Ekong 6), Maleh 6.5 (37′ st Marianucci sv), Pezzella 6.5 (24′ st Henderson 6); Esposito 7.5 (38′ st Solbakken sv), Cacace 7; Pellegri sv (10′ pt Colombo 7). In panchina: Perisan, Seghetti, Sambia, De Sciglio, Tosto, Belardinelli, Konate. Allenatore: D’Aversa 7.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5.5.

RETI: 16′ pt Esposito, 19′ pt Esposito, 32′ pt Cacace, 35′ pt Tengstedt, 42′ pt Colombo.

NOTE: pomeriggio piovoso, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Dani Silva, Ghilardi, Maleh, Henderson. Angoli: 8-5 per l’Empoli. Recupero: 4′; 4′.