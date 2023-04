Highlights e gol Union Saint Gilloise-Bayer Leverkusen 1-4, quarti di finale Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 33

Il Bayer Leverkusen batte 4-1 l’Union Saint Gilloise in trasferta e si guadagna un posto nelle semifinali di Europa League 2022/2023. Partita dominata dai ragazzi di Xabi Alonso che, dopo l’1-1 deludente maturato in casa, trovano la via del gol dopo poco più di un minuto con Diaby. Bakker raddoppia al 38′ e Frimpong cala il tris al 61′. Il gol della bandiera dei padroni di casa è di Terho a cui risponde Hlozek che al 79′ chiude il discorso qualificazione.