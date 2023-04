Roma da montagne russe, ma la risolve Dybala: 4-1 al Feyenoord e passaggio alle semifinali di Europa League

Paurissima Roma, ma Dybala risolleva tutto, e regala le semifinali di Europa League ai giallorossi. Ribaltato tutto e ripreso negli ultimi minuti, arrivando ai supplementari e non mollando mai. Una gara che partiva in salita per la Roma, con l’1-0 da recuperare dopo la gara di andata in Olanda. Arrivano subito brutte notizie, dopo 20 minuti, con Wijnaldum costretto al cambio. Al suo posto entrerà Edl Shaarawy, e questo cambio sarà fondamentale. Il primo tempo si chiude dopo tante piccole risse e tante interruzioni, che vedono anche l’espulsione al secondo della Roma, Foti, ma non portano a nessun gol: 0-0.

11 secondi dall’inizio del secondo tempo, e palo di Pellegrini. Alla precisa ora di gioco, Spinazzola trova il gol del pareggio, che riaccende le speranze. A 10 dal termine arriva poi la doccia gelata, con Igor Paixao che trova il gol dell’1-1, e che farebbe passare gli olandesi. I campioni però sono lì a decidere le partite, e dalla panchina si era alzato poco prima Dybala. Come in un Juve-Lazio di 5 anni fa, l’argentino trova un gol importantissimo e che fa esplodere l’Olimpico, al minuto 89′. Si va ai supplementari.

E al minuto 101′, la rimonta si completa: Stephan El Sharaawy entra in porta con il pallone, grazie all’assist di Abraham. Pochi minuti dopo, capitan Pellegrini mette anche il punto esclamativo. Nel recupero c’è anche il tempo per un rosso diretto grazie al Var, comminato a Santiago Gimenez del Feyenoord: 4-1 il risultato parziale, 4-2 il finale. La Roma è alle semifinali di Europa League.