Highlights e gol Svizzera-Italia 0-1: Nations League femminile 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 13

Il video dei gol e degli highlights di Svizzera-Italia, match valevole per la prima giornata della Nations League 2023/2024. Grande esordio per il neo commissario tecnico Andrea Soncin che vince per 0-1 in un torneo che vale anche come qualificazione olimpica per Parigi 2024. A decidere è una perla di Caruso che, al 64′, con un grande sinistro trova il gol dello 0-1 che vale tre punti.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS DI SVIZZERA-ITALIA