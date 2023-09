Pagelle Lecce-Genoa 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lecce-Genoa, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare ottima partenza dei padroni di casa che prendono il predominio del gioco anche se non creano particolari pericoli agli ospiti che si difendono con ordine. L’episodio che indirizza la partita lo si vive sul finire del primo tempo: Martin, già ammonito, entra in ritardo e l’arbitro Capuano estrae il secondo giallo ed il conseguente cartellino rosso. Il Genoa però si difende ad oltranza senza correre grandi pericoli, la partita viene risolta all’83’ con un tiro dalla distanza di Oudin che viene deviato e si infila in rete. Il Lecce continua a sognare: 11 punti in 5 partite e per una notte è secondo.

LE PAGELLE E I VOTI DI LECCE-GENOA

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6.5, Pongracic 6, Touba 6.5, Gallo 6 (15’st Dorgu 6); Kaba 6 (34’st Sansone 6), Ramadani 6, Rafia 6 (15’st Oudin 7.5); Almqvist 6.5, Krstovic 6.5 (43’st Blin sv), Strefezza 6 (34’st Piccoli 6). In panchina: Borbei, Brancolini, Venuti, Gonzalez, Berisha, Faticanti, Corfitzen, Burnete, Samen. Allenatore: Baroni 7.

GENOA (4-4-2): Martinez 6; De Winter 5.5 (1’st Vasquez 6.5), Bani 6, Dragusin 6, Martin 4.5; Sabelli 6 (45’st Malinovskyi sv), Strootman 6, Badelj 6 (31’st Hefti 6), Frendrup 5.5; Retegui 5.5 (31’st Ekuban 6), Gudmundsson 6 (45’st Puscas sv). In panchina: Leali, Sommariva, Thorsby, Ekuban, Jagiello, Kutlu, Matturro, Haps. Allenatore: Gilardino 5.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.5.

RETE: 39’st Oudin. NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso: Martin al 36’pt per doppia ammonizione.

Ammoniti: De Winter, Martin, Almqvist.

Angoli: 4-3 per il Lecce.

Recupero: 1′; 6′.