Pagelle Slavia Praga-Roma 2-0: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Slavia Praga-Roma, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. I padroni di casa dominano in lungo e in largo contro una Roma in difficoltà e con la testa da un’altra parte, probabilmente al derby di domenica. Lo Slavia crea diverse palle gol e sblocca il risultato al 50′ con Jurecka e poi raddoppia al 74′ con un bel diagonale di Masopust. I giallorossi provano a reagire per cercare quantomeno di portare lo scontro diretto dalla propria, ma è lo Slavia ad andare vicinissimo al 3-0. Finisce così: il girone si giocherà nelle prossime due partite con la Roma che deve recuperare tre gol di differenza reti.

LE PAGELLE E I VOTI

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Mandous 7; Masopust 7 (33′ st Vlcek sv), Ogbu 7, Holes 6; Doudera 6, Zafeiris 6.5 (33′ st Sevcik sv), Dorley 6 (42′ st van Buren sv), Boril 6.5; Jurecka 7 (42′ st Wallem sv), Chytil 7 (50′ st Hromada sv), Provod 6.5. In panchina: Kolár, Sirotník, Tijani, Dumitrescu, Ogungbayi, Vlcek, Tomic, Zachoval. Allenatore: Trpisovsky 7.

ROMA (3-5-2): Svilar 6; Mancini 5.5, Llorente 4.5 (32′ st Renato Sanches sv), Ndicka 5.5; Celik 6, Bove 6.5, Paredes 5 (39′ st Joao Costa sv), Aouar 5 (1′ st Cristante 6), El Shaarawy 5 (1′ st Karsdorp 5); Belotti 6 (23′ st Dybala 5.5), Lukaku 5. In panchina: Rui Patrício, Boer, Pagano, Pisilli, Cherubini. Allenatore: Mourinho (squalificato, Foti in panchina) 5.

ARBITRO: Letexier (FRA) 6. RETI: 5′ st Jurecka, 29′ st Masopust.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Paredes, Masopust, van Buren, Sevcik, Ndicka.

Angoli: 7-0.

Recupero: 1′ pt, 7′ st.