Atalanta, Gasperini: “La qualificazione è un buon traguardo, possiamo lavorare con serenità”

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, commenta la vittoria della Dea in Europa League: “La qualificazione in anticipo ci permette di avere una gestione migliore. Anche se chiaramente ambiamo al primo posto con la partita contro lo Sporting, squadra più accreditata ad inizio del girone. Aver raggiunto la qualificazione è un buon traguardo, ci dà la possibilità di lavorare bene, con serenità e far crescere un po’ tutti“. Prosegue poi: “In cosa deve migliorare la squadra? Tanti continuano a farmi questa domanda [ride ndr]. Cosa ci si aspetta dall’Atalanta? L’Atalanta è in crescita dall’inizio della stagione. Perde una partita contro l’Inter ma come l’abbiamo persa? A meno che non fossimo una squadra che deve lottare per lo scudetto, perdi la partita con l’Inter, è uno scontro diretto. Io non mi sento in quella condizione. Continuo a guardare la mia squadra. E’ un campionato molto equilibrato e molto difficile, io guardo l’aspetto tecnico. Quello emozionale, della classifica è fuori dalla mia visione. Se pensiamo di vincere altro, allora sì ci manca tanto. Quello che stiamo facendo mi soddisfa“.