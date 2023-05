Highlights e gol Sampdoria-Sassuolo 2-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi

Il video dei gol e degli highlights di Sampdoria-Sassuolo, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Ferraris partita che ha poco da dire con i padroni di casa già retrocessi e con gli ospiti che non hanno più obiettivi: dopo pochi minuti Ferrari commette un errore difficile da credere e Gabbiadini se ne approfitta e fa 1-0. In pochi minuti però gli ospiti ribaltano la partita: prima Berardi fa 1-1 poi Matheus Enrique trova il gol del vantaggio. La Sampdoria però non molla e nel finale trova anche il gol del pareggio grazie all’autorete di Erlic sugli sviluppi di calcio d’angolo. Nel finale due grandi parate di Turk ed il tributo a Fabio Quagliarella che scoppia in un pianto che sa tanto d’addio.

LE PAGELLE E I VOTI