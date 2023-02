Highlights e gol Roma-Cremonese 1-2: Coppa Italia 2022/2023 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Roma-Cremonese, match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Allo stadio Olimpico Tahirovic ha la prima palla gol, ma il suo destro viene parato agevolmente dall’estremo difensore della Cremonese. Il momento decisivo della partita lo si vive al ventottesimo minuto quando Kumbulla perde una sanguinosa palla e apre una voragine: Dessers ne approfitta e viene atterrato da Rui Patricio, è calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Dessers fa 0-1. Ad inizio secondo tempo l’autogol di Celik sigilla la partita sulo 0-2. I giallorossi ci provano, ma in maniera confusa e nervosa. Il gol di Belotti al 94′ serve a poco. La Cremonese scrive la storia e, dopo aver vinto a Napoli, sbanca anche l’Olimpico: in semifinale affronterà la Fiorentina.

