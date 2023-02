Pagelle Roma-Cremonese 1-2: voti e tabellino Coppa Italia 2022/2023

Le pagelle di Roma-Cremonese 1-2, match dei quarti di Coppa Italia 2022/2023. La prima occasione è dei giallorossi con Tahirovic, ma Sarr blocca. Al 28′ la squadra di Ballardini passa in vantaggio: Kumbulla si fa scippare palla da Dessers che vola verso la porta e subisce fallo da Rui Patricio in area. Su rigore l’ex Feyenoord non sbaglia. La Roma è in bambola e la situazione non cambia ad inizio ripresa. Ibanez scivola, Okereke corre e crossa, Pickel devia verso la porta e trova l’autorete di Celik. Nel finale di secondo tempo la squadra di Mourinho tenta l’assedio, ma è un tentativo fin troppo nervoso e confusionario. Non basta il gol di Belotti nel finale. La Cremonese si chiude e scrive una nuova pagina di storia.

HIGHLIGHTS

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 4.5 (45′ Smalling 4.5), Kumbulla 4 (45′ Matic 6), Ibanez 4.5; Celik 4, Tahirovic 5 (57′ Abraham 5.5), Cristante 4.5 (45′ Zalewski 4), El Shaarawy 4.5; Volpato 5 (45′ Dybala 6), Pellegrini 4.5; Belotti 6.

In panchina: Boer, Svilar, Llorente, Silva, Camara, Wijnaldum, Bove, Faticanti, Solbakken.

Allenatore. José Mourinho 4.

CREMONESE (4-3-3): Sarr 7; Bianchetti 7, Aiwu 7, Ferrari 7.5, Ghiglione 7; Pickel 7 (64′ Benassi 6), Castagnetti 7 (83′ Galdames sv), Meité 6.5; Felix 6.5 (45′ Valeri 6), Dessers 7 (45′ Okereke 7), Tsadjout 7 (66′ Ciofani 7).

In panchina: Carnesecchi, Saro, Vasquez, Borghesan, Gardoni.

Allenatore: Davide Ballardini 8.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 6.

RETI: 28′ Dessers, 49′ aut. Celik, 92′ Belotti.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Rui Patricio, Dessers, Mancini, Ballardini, Mourinho, Aiwu, Ferrari, Sarr. Angoli: . Recupero: 2′ pt, 5′ st.