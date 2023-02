Qualificazioni Europei Under 21 2025, le avversarie dell’Italia nel Girone A

Mancano pochi mesi alla fase finale degli Europei Under 21 2023, che vedrà l’Italia tra le protagoniste, ma è già il momento di guardare in avanti. A Nyon è infatti andato in scena il sorteggio relativo alle qualificazioni per l’accesso agli Europei del 2025 in programma in Slovacchia. Gli azzurrini, che partivano in prima fascia, sono stati posti dall’urna odierna nel Gruppo A insieme a Irlanda, Norvegia, Turchia, Lettonia e San Marino.

TUTTI I GIRONI COMPLETI

GIRONE A

ITALIA

Irlanda

Norvegia

Turchia

Lettonia

San Marino