Tim Merlier vince la terza tappa del Tour de France 2025, la Valenciennes – Dunkerque di 178,3 km davanti a Jonathan Milan.

La terza tappa del Tour de France 2025, la Valenciennes – Dunkerque di 178,3 kmm, è stata vinta da Tim Merlier. Nulla da fare per l’azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek), beffato al fotofinish dal belga della Soudal Quick Step. Terzo posto per il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

In una giornata senza particolari emozioni, il colpo di scena è stato senza dubbio il ritiro della maglia verde Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), vittima di una bruttissima caduta a pochi metri dal traguardo volante di Isbergues.

Il compagno di squadra Mathieu Van der Poel, invece, ha difeso la maglia gialla senza particolari problemi. Domani la quarta tappa, la Amiens – Rouen di 174,2 km.

LE PAROLE DI MERLIER

Tim Merlier: “È stata una battaglia durissima, non è stato facile prendere la giusta posizione. Negli ultimi due chilometri ho dovuto fare grande fatica per rimettermi nella posizione migliore. Sapevo di stare vicino a Milan e che sarebbe stata durissima batterlo, ma sono felicissimo di questa seconda vittoria al Tour. All’inizio pensavo di aver vinto, ma poi non ero più sicurissimo. Per fortuna è arrivata la conferma. Sapevamo che sarebbe stata una tappa difficile con il vento contrario, ho speso tante energie. Sono venuto qui per vincere le tappe, questo è l’importante”.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA TERZA TAPPA

1. Tim Merlier BEL (Soudal Quick Step) 4h16’55”

2. Jonathan Milan ITA (Lidl-Trek) s.t.

3. Phil Bauhaus GER (Bahrain Victorious) s.t.

4. Soren Warenskjold NOR (Uno X Mobility) s.t.

5. Pavel Bittner CEC (Picnic PostNL) s.t.

6. Biniam Girmay ERI (Intermarché Wanty) s.t.

7. Kaden Groves AUS (Alpecin Deceuninck) s.t.

8. Danny Van Poppel NED (Red Bull Bora) s.t.

9. Pascal Ackermann GER (Israel Premier Tech) s.t.

10. Amaury Capiot BEL (Arkea B&B Hotels) s.t.