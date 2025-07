Cobolli continua il suo grande percorso a Wimbledon e batte anche Cilic. L’azzurro accede per la prima volta ai quarti di uno Slam.

La favola di Flavio Cobolli a Wimbledon 2025 prosegue. Il classe 2002, che ha compiuto 23 anni lo scorso maggio, prosegue nella sua meravigliosa cavalcata nella splendida cornice dell’erba inglese di Wimbledon. Un torneo di altissimo livello per l’azzurro, che lo ha visto presentarsi al match odierno con un percorso netto da nove set vinti e nessuno perso.

Nella sfida di oggi, Cobolli ha concesso un set al croato Marin Cilic che, però, non è riuscito a portare a casa il match. Dopo le vittorie su Zhukayev, Pinnington Jones e la più importante con Mensik, Flavio Cobolli mette un altro importante mattoncino nel suo fantastico torneo.

Oggi, infatti, è arrivato il successo sul croato che gli ha regalato una storica qualificazione ai quarti di finale di uno Slam.

Cobolli-Cilic, l’azzurro vince col brivido rimonta

Dopo esser andato in vantaggio di due set a zero con un doppio 6-4, la partita di Flavio Cobolli sembrava nettamente in discesa. Seppur Cilic sia rinato sui cambi erbosi di Wimbledon, Cobolli è riuscito a ‘domarlo’ con grande abilità, concedendo solo una palla break all’avversario ma non perdendo mai il servizio.

Il doppio 6-4 ha rinvigorito l’azzurro, che nel terzo set ha giocato con maggior calma, pensando forse che l’esperto avversario, visto il risultato e vista l’età, potesse arrendersi. Così, però, non è stato. Il parziale è arrivato sino al tie-break, dove Cilic ha giocato il suo miglior tennis visto in questa partita e negli ultimi giorni, ottenendo il 7-4 nel tie-break e vincendo il terzo set.

Il quarto set si apre con tre possibilità dell’azzurro di poter andare un break avanti. Dopo aver perso tale possibilità, Cobolli subisce il colpo, perdendo l’inerzia della partita. I suoi game a servizio sono sempre più complicati, con l’apice del settimo game, che porta al break per il croato. A questo punto la partita appare in salita, ma con una grande reazione l’azzurro si riporta subito sul 4-4 e il match torna sui binari fino al tie-break.

Qui l’azzurro va sotto 2-0, per poi rimontare il mini-break e andare al cambio campo sul tre pari. Il mini-break ottenuto nel punto successivo è decisivo per la vittoria dell’azzurro, che chiude parziale e incontro col 7-3 nel tie-break. La sfida è vinta da Cobolli col punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Il classe 2002 accede così ai quarti di finale di Wimbledon.