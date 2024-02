Fiorentina-Inter, dialogo Var: “Sommer la sfioricchia, arrivano contemporaneamente”

“La sfioricchia Sommer, arrivano contemporaneamente e contestualmente”. Questo il dialogo Var nel corso della revisione dell’episodio del calcio di rigore di Fiorentina-Inter, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, per il fallo di Sommer su Nzola. “Non lo prende il pallone Sommer? Mi sembrava che lo prendesse”, dice Aureliano al Var prima di andare a rivedere l’episodio.

“Questa è una dinamica particolare, non del tutto consueta. In questo caso toccare prima il pallone non è un salvacondotto, il calciatore commette un fallo imprudente”, spiega Antonio Damato, membro della commissione della Can, nel corso di ‘Open Var’ a Dazn, lodando il lavoro del Var Marini e dell’Avar Doveri