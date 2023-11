Highlights e gol Potenza-Audace Cerignola 2-2, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 23

Il video con gli highlights e i gol di Potenza-Audace Cerignola, sfida valevole per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C 2023/2024. Malcore e D’Andrea firmano al 21′ e al 51′ le reti dello 0-2 in favore della squadra ospite, poi arriva la rimonta. Caturano accorcia le distanze, Volpe sigla il definitivo 2-2 al 77′.