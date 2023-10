Highlights e gol Nizza-Marsiglia 1-0, Ligue 1 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 41

Il video con gli highlights e i gol di Nizza-Marsiglia, sfida valevole per la nona giornata di Ligue 1 2023/2024. Una rete di Guessand a poco più di dieci minuti dal termine decide la sfida in favore dei padroni di casa, vittoriosi per 1-0. Primo posto in classifica per la squadra di Farioli, mentre arriva la sconfitta per gli uomini di Gattuso.