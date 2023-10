Highlights e gol Sheffield-Manchester United 1-2, Premier League 2023/2024

di Michele Muzzarelli 54

Il video con highlights e gol di Sheffield United-Manchester United 1-2, match valido per la nona giornata della Premier League 2023/2024. Nel giorno della scomparsa di Sir Bobby Charlton, a Bramall Lane i Red Devils conquistano una vittoria tanto importante quanto sofferta. In vantaggio con McTominay ma subito raggiunti dalla rete di McBurnie su rigore, gli uomini di Ten Hag trovano i tre punti grazie al gol di Dalot al minuto 77. Con questo risultato lo United sale a quota 15 punti in ottava posizione, a -6 da City e Arsenal che sono in testa.

GLI HIGHLIGHTS