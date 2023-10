Ligue 1 2023/2024, a Farioli il ‘derby’ contro Gattuso: Guessand sigla l’1-0 del Nizza sul Marsiglia

Il Nizza non sembra avere alcuna intenzione di mollare la vetta della Ligue 1 e risponde al successo pomeridiano del PSG. In serata la squadra di Farioli supera di misura per 1-0 il Marsiglia di Gennaro Gattuso e torna avanti a tutte a quota 19 punti, contri 18 di Mbappé e compagni. Non tantissime emozioni all’Allianz Riviera di Nizza, dove ci pensa il difensore Leonardo Balerdi a ravvivare il tutto negli ultimi 15′ di gara. L’argentino si fa prima ammonire e poi espellere nel giro di 3′ tra il 75° e il 78°, regalando una punizione dal limite alla squadra di casa. Boga fornisce l’assist e Guessand, entrato sei minuti prima, sigla il gol dell’1-0 che vale tre punti. Quarta vittoria nelle ultime cinque partite e ancora imbattuto il Nizza, mentre per il Marsiglia arriva il terzo ko nelle ultime quattro gare disputate.