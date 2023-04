Highlights e gol Lecce-Napoli 1-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 43

Il video dei gol e degli highlights di Lecce-Napoli, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Via del Mare i ragazzi di Luciano Spalletti sbloccano la partita sugli sviluppi di un calcio di punizione con Di Lorenzo che di testa batte Falcone e fa 0-1. Ma i padroni di casa sono vivi e meritano ampiamente il gol del pareggio che arriva grazie a Federico Di Francesco. Il Napoli però, con fortuna, ripassa in vantaggio: tragicomico l’autogol dell’accoppiata ditta Gallo-Falcone con un retropassaggio di petto che si trasforma nella giocata della partita. Il Napoli perde Simeone ma ormai è ad un passo dallo scudetto.

LE PAGELLE E I VOTI