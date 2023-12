Highlights e gol Lecce-Frosinone 2-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 67

Il video dei gol e degli highlights di Lecce-Frosinone, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare ottima partenza dei ragazzi di Roberto d’Aversa che sbloccano la partita dopo soli dieci minuti grazie all’azione personale di Roberto Piccoli che beffa Turati sul suo palo. La reazione del Frosinone però è tangibile: Monterisi viene affossato da Blin ed è calcio di rigore, dagli undici metri Kaio Jorge non sbaglia e fa 1-1. La partita vive sul filo del rasoio, qualche occasione da una parte e dall’altra, ma nel finale ci pensa un tiro di Ramadani deviato da Monterisi e beffare ancora una volta un impreciso Turati. Il Lecce torna a vincere, il Frosinone in trasferta continua a perdere.

LE PAGELLE

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS