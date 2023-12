La nota del Luton: “Lockyer lucido e reattivo. Staff medici straordinari”

di Mattia Zucchiatti 73

“Preghiamo per il nostro leader e capitano Tom Lockyer che è stato portato in ospedale e che per fortuna è lucido e reattivo”. Lo si legge in una nota del Luton in merito alle condizioni del difensore gallese classe 1994 che, durante la gara di Premier League contro il Bournemouth, è svenuto in campo. “Non conosciamo l’esatta entità di quanto accaduto e quali saranno i prossimi passi, ma ringraziamo il Bournemouth e lo staff medico di entrambe le squadre per la risposta immediata che è stata assolutamente straordinaria – prosegue la nota del Luton -. Siamo dispiaciuti per tutti i tifosi presenti, ma i giocatori di entrambe le squadre non erano nelle condizioni di proseguire la partita dopo aver visto il loro collega e amato compagno di squadra collassare in campo”. E ancora: “Ringraziamo tutti per i meravigliosi applausi e per i cori dedicati a Lockyer in un momento così difficile. Ora è il momento per tutti i nostri giocatori, staff e sostenitori di unirsi ancor di più e assicurare il nostro amore e il nostro sostegno a Tom e alla sua famiglia. I nostri pensieri sono con lui e tutti i suoi cari”.

In un secondo momento, il Luton ha aggiunto: “Il nostro staff medico conferma che il capitano Tom Lockyer ha avuto un arresto cardiaco in campo”. “Il giocatore era lucido quando è stato portato via in barella, poi ha ricevuto ulteriori cure all’interno dello stadio e ringraziamo ancora una volta gli staff medici di entrambe le squadre. Tom è stato trasferito in ospedale, possiamo rassicurare i nostri tifosi, le sue condizioni sono stabili e attualmente è sottoposto a ulteriori test con i suoi familiari al suo fianco. Ringraziamo tutti per il supporto, l’interesse e i messaggi affettuosi per Locks”, conclude la nota il Luton.