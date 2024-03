Highlights e gol Lazio-Udinese 1-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Lazio-Udinese, posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico buona partenza dei biancocelesti che prendono il palo con Zaccagni. Ma l’Udinese ribatte colpo su colpo e chiama agli straordinari Provedel in almeno un paio di occasioni. Il primo tempo finisce sullo 0-0 ma con occasioni da una parte e dall’altra. Nel secondo tempo succede tutto e il contrario di tutto: Lorenzo Lucca mette la zampata e porta in vantaggio i friulani. Vantaggio che dura solamente un paio di minuti visto che Zaccagni mette un cross pericoloso che viene deviato da Lautaro Giannetti e si infila in porta, 1-1. Ma ancora un paio di minuti e i ragazzi di Cioffi trovano il nuovo vantaggio: stavolta con un tiro dal limite dell’area di rigore da parte di Zarraga. La Lazio poi attacca in maniera disordinata e scomposta, non riuscendo ad impensierire gli ospiti. Dodicesima sconfitta in Serie A per i ragazzi di Sarri: la Lazio mai così male dal 2009/2010.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS