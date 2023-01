Highlights e gol Gelbison-Avellino 1-1, Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Andrea Bellini 36

Il video con gli highlights e i gol di Gelbison-Avellino, valida per la 21esima giornata del girone C della Serie C 2022/2023. È terminato in parità il derby campano tra le due formazioni, entrambe andate in rete nel primo tempo. All’iniziale vantaggio dei padroni di casa con De Sena al 16′, infatti, ha risposto tre minuti più tardi Aya con una deviazione sotto misura. Ecco quindi le azioni salienti della partita.