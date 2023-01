Programma prossima giornata Serie A 7-8-9 gennaio: calendario, orari e tv partite

Il programma della 17esima giornata di Serie A 2022/2023, con le partite del 7, 8 e 9 gennaio. Dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar, è tornato il grande calcio del massimo campionato italiano, con lo scorso turno rappresentato dal turno infrasettimanale di mercoledì 4 gennaio. Ora, si torna subito in campo: ecco quindi tutte le informazioni sulla giornata in questione.

PROGRAMMA 17^ GIORNATA SERIE A 2022/2023

Sabato 7 gennaio

Ore 15:00 – Fiorentina-Sassuolo (Dazn, Zona Dazn)

Ore 18:00 – Juventus-Udinese (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Monza-Inter (Dazn, Zona Dazn, Sky Sport)

Domenica 8 gennaio

Ore 12:30 – Salernitana-Torino (Dazn, Zona Dazn, Sky Sport)

Ore 15:00 – Lazio-Empoli (Dazn, Zona Dazn)

Ore 15:00 – Spezia-Lecce (Dazn, Zona Dazn)

Ore 18:00 – Sampdoria-Napoli (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Milan-Roma (Dazn, Zona Dazn)

Lunedì 9 gennaio

Ore 18:30 – Hellas Verona-Cremonese (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Bologna-Atalanta (Dazn, Zona Dazn, Sky Sport)