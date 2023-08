Highlights e gol Frosinone-Napoli 1-3: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 84

Il video dei gol e degli highlights di Frosinone-Napoli, match valevole per la prima giornata della Serie A 2023/2024. Al Benito Stirpe avvio shock dei ragazzi di Rudi Garcia che dopo pochi minuti si trovano sotto per via di un calcio di rigore procurato da un fallo du Cajuste su Baez. Dal dischetto Harroui è freddo e spiazza Meret. Con il passare dei minuti i campioni d’Italia entrano in partita e la ribaltano: prima Politano con la stoccata di sinistro, poi un tiro fantastico di Osimhen che batte Turati. Il Frosinone però non molla e gioca la sua partita, Baez colpisce il palo su punizione e sfiora il 2-2. Il Napoli ha diverse occasioni per chiudere la partita e ci pensa sempre il solito Osimhen che fa 3-1. Primi tre punti per il Napoli.

LE PAGELLE E I VOTI