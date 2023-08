Highlights Empoli-Verona 0-1, Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Empoli-Verona 0-1, sfida valevole per la prima giornata della Serie A 2023/2024. Bonazzoli con un gol pochi dopo essere subentrato decide la prima gara del campionato, regalando 3 punti agli scaligeri e offrendo già una gatta da pelare agli azzurri di Zanetti. Ecco gli highlights del match.

Hellas Verona take the lead with Federico Bonazzoli. Empoli 0-1 Hellas Vérona.#EmpoliVerona #SerieATIM pic.twitter.com/L90Dt2HpID

