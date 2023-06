Francia-Italia, Ripoll: “Abbiamo gestito bene la partita, vittoria meritata”

“Penso che abbiamo gestito la partita in modo intelligente dal punto di vista tattico. I giocatori sono stati esemplari rispetto a quanto avevamo programmato”. Sylvain Ripoll, tecnico della Francia ha analizzato così il successo per 2-1 sull’Italia all’Europeo Under 21. “L’ultimo quarto d’ora è stato molto difficile per noi, ma sulla fisionomia della partita, nel suo insieme, questa vittoria non mi sembra immeritata. Mi è piaciuto lo spirito dei miei giocatori, capaci di soffrire a fine partita. Senza quella dote, non possiamo resistere a una squadra come l’Italia. Ma mi è piaciuta anche la nostra capacità di creare opportunità. Possiamo essere soddisfatti”.