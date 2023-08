Totti Jr e l’esordio in Primavera: oggi in campo con la maglia del Frosinone

E’ stato oggi il giorno dell’esordio nel campionato primavera e con la maglia del Frosinone per Cristian Totti, figlio di Francesco e Ilary Blasi. Il classe 2005 con il numero 11 sulla schiena, è entrato per pochi minuti sul terreno di gioco, quando il match era già deciso dalle tre marcature a zero sul campo del Bologna. Totto Jr ha lasciato in estate la Roma dove ha giocato fino all’U18. A Frosinone è arrivata invece l’opportunità di trovare più spazio nel massimo campionato giovanile.