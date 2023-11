Highlights e gol Fiorentina-Bologna 2-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 95

Il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Bologna, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Artemio Franchi partita con tanti episodi e anche polemiche. Padroni di casa in vantaggio grazie ad una meraviglia di Giacomo Bonaventura che si gira, spalle alla porta, e fa 1-0. Il Bologna però pareggia su calcio di rigore: Parisi prende la palla con il pugno, il Var richiama l’arbitro che fischia rigore. Zirkzee dal dischetto fa 1-1. Il Bologna, sul finire di primo tempo, passa in vantaggio con Orsolini ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nella ripresa Ikone viene trattenuto, altro rigore: Nico Gonzalez dagli undici metri è freddo e fa 2-1. Il Bologna chiede l’ennesimo rigore della partita, ma Maresca al Var non reputa da fallo l’intervento di Arthur su Saelemaekers. Il Bologna ci prova sino alla fine, ma Terracciano dice di no. Dopo dieci risultati utili di fila cade Thiago Motta.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS