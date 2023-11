Lazio-Roma, la partita dell’arbitro Massa: impreciso sul disciplinare, ma tiene bene il derby

Davide Massa promosso con riserva nel derby Lazio-Roma. Il fischietto internazionale Elite non sfigura in una partita francamente imbarazzante per la pochezza di contenuti, accesa da qualche inevitabile rissa, ma è anche impreciso sul piano di disciplinare, ammonendo a volte in modo eccessivo e risparmiando in altri casi il giallo.

Molto impegnativo il primo tempo per l’arbitro di Imperia, soprattutto per la gestione delle panchine, sempre molto caotiche e gestite non al meglio dal quarto uomo Colombo. Il fischietto ligure estrae il giallo a Immobile, correttamente, a Mancini, forse un po’ troppo severo, e altri due gialli corretti per i giallorossi. Nella ripresa fioccano altri cartellini: alla fine il taccuino recita Mancini, N’Dicka, Sarri, Lukaku, Immobile, Luis Alberto, Patric, Azmoun. Del resto è un derby.

Ammonito anche Sarri per proteste, risparmiato Mourinho per lo stesso motivo. Lukaku, ammonito per azione potenzialmente pericolosa in modo corretto, non era stato precedentemente ammonito per una tacchettata su un avversario. La partita è scorbutica anche nella ripresa, Massa che ha usato la prevenzione coi gialli nel primo tempo raccoglie i frutti nella ripresa in cui gli animi si scaldano solo nel recupero con l’immancabile rissa.