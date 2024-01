Highlights e gol Empoli-Monza 3-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 23

Il video dei gol e degli highlights di Empoli-Monza, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Castellani esordio per Davide Nicola che ridà vigoria e cinismo ai suoi ragazzi, l’Empoli viene trascinato da un super Zurkowski che firma una grande tripletta e stende il Monza di Palladino, al momento più difficile da quando siede sulla panchina dei brianzoli. L’Empoli si riporta a -2 dal quartultimo posto, in piena corsa salvezza.

