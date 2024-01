Pagelle Empoli-Monza 3-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Empoli-Monza, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Castellani esordio per Davide Nicola che ridà vigoria e cinismo ai suoi ragazzi, l’Empoli viene trascinato da un super Zurkowski che firma una grande tripletta e stende il Monza di Palladino, al momento più difficile da quando siede sulla panchina dei brianzoli. L’Empoli si riporta a -2 dal quartultimo posto, in piena corsa salvezza.

LE PAGELLE E I VOTI

EMPOLI (4-3-3): Caprile 6.5; Bereszynski 6 (16’st Cacace 6), Walukiewicz 6, Ismajli 6, Luperto 6.5; Zurkowski 8.5, Grassi 6, Marin 6 (16’st Maleh 6); Gyasi 5.5, Cerri 6.5 (23’st Shpendi 6.5), Cambiaghi 6.5 (41’st Fazzini sv). In panchina: Indragoli, Goglichidze, Baldanzi, Corona, Perisan, Seghetti. Allenatore: Nicola 7.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino 6; Izzo 5 (1’st D’Ambrosio 6), Marì 5.5, Caldirola 5; Pereira 5 (22’st Carboni 5), Pessina 5, Gagliardini 5.5 (1’st Bondo 5.5), Kyriakopoulos 6; Colpani 5 (30’st Maldini 6), Mota 5.5; Colombo 5 (1’s Maric 5). In panchina: Donati, Bettella, Akpa Akpro, Ciurria, Ferraris, Gori, Mazza. Allenatore: Citterio (Palladino squalificato) 5.

ARBITRO: Giua di Olbia 6.

RETE: 13’pt, 38’pt e 28’st Zurkowski.

NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in ottime condizioni.

Ammoniti: Bereszynski, Caldirola, Mota, Marì.

Angoli: 7-1 per il Monza.

Recupero: 2′, 4′