Highlights e gol Empoli-Lecce 1-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 6

Il video dei gol e degli highlights di Empoli-Lecce, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Castellani partita bloccata e con poche occasioni da gol da una parte e dall’altra. I padroni di casa provano a fare qualcosa in più e a rendersi più pericolosi. La partita viene decisa nel secondo tempo: percussione di Parisi con Hjulmand che intreccia le sue gambe con quelle del suo avversario, per Fabbri è rigore. Dal dischetto Caputo è implacabile: tre punti fondamentali per Zanetti che torna a vincere. Quinta sconfitta di fila per il Lecce senza segnare.

LE PAGELLE E I VOTI