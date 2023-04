WTA Bogota 2023, programma e orari martedì 4 aprile con Errani e Brancaccio

È stato ufficialmente pubblicato l’ordine di gioco di martedì 4 aprile per quel che concerne il WTA 250 di Bogota, evento in cui si disputeranno gli ultimi incontri di primo turno. Protagonista, sulla Cancha Central, sarà Sara Errani: l’azzurra scenderà in campo quando in Italia sarà, approssimativamente, mezzanotte e lo farà contro la russa Elina Avanesyan. La romagnola partirà favorita viste le prestazioni messe in mostra nel WTA 125 di San Luis Potosi: non a caso, l’ex numero 5 del mondo è tornata tra le prime 80 del ranking per la prima volta dopo oltre quattro anni. Intorno alle 23, invece, sarà la volta di Nuria Brancaccio sulla Cancha 3: dall’altra parte della rete ci sarà la greca Despina Papamichail.

WTA 250 BOGOTA – IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 4 APRILE

Cancha Central

A partire dalle 17:00: Katrina Scott vs Tatjana Maria (2)

A seguire: Emiliana Arango vs Harmony Tan

A seguire: Elise Mertens (1) vs Mirjam Bjorklund

A seguire: Elina Avanesyan vs Sara Errani (5)

Cancha 2

A partire dalle 17:00: Carolina Alves vs Dayana Yastremska

A seguire: Aliona Bolsova vs Sara Sorribes Tormo (7)

A seguire: Nadia Podoroska (8) vs Sinja Kraus

Cancha 3

A partire dalle 17:00: Tamara Zidansek vs Reka-Luca Jani

A seguire: Rosa Vicens Mas vs Peyton Stearns

A seguire: Despina Papamichail vs Nuria Brancaccio