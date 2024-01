Highlights e gol Congo-Zambia 1-1: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 1

Finisce in parità la sfida valida per il gruppo G della Coppa d’Africa tra Congo e Zambia che ha chiuso di fatto la prima giornata della fase a gironi della massima manifestazione africana. Vantaggio per lo Zambia al 23′ con Kangwa su una sciagurata uscita dell’estremo difensore del Congo che viene punito con una rimessa laterale battuta velocemente e con un tiro di prima intenzione nella porta sguarnita. Il pari lo firma Wissa al 27′ e il punteggio non si schioda sino alla fine. Ecco il video dei gol e degli highlights di Congo-Zambia.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS