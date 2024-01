Dramma in Nba, muore assistente Golden State Warriors: aveva 46 anni

Un grave lutto colpisce i Golden State Warriors. Non ce l’ha fatta Dejan Milojevic, 46enne coach serbo membro dello staff tecnico di Steve Kerr ai Golden State Warriors: dopo le indiscrezioni della stampa serba è arrivata la conferma della morte con un post su X dei Golden State State Warriors ripostata anche dall’Nba. “Siamo assolutamente devastati dalla scomparsa improvvisa di Dejan Milojevic. Questo è un colpo scioccante e tragico per tutti coloro che sono associati ai Warriors e un momento incredibilmente difficile per la sua famiglia, i suoi amici e tutti noi che abbiamo avuto l’incredibile piacere di lavorare con lui. Siamo addolorati con e per sua moglie, Natasa, e i loro figli, Nikola e Masa” il post della franchigia.

Milojevic era stato ricoverato in ospedale dopo un infarto mentre era a cena col resto della squadra in un ristorante di Salt Lake City, dove Curry e compagni stasera avrebbero dovuto affrontare gli Utah Jazz. La gara è stata rinviata. Milojevic era nello staff di Kerr dal 2021 ed era molto legato al connazionale e stella dei Denver Nuggets, Nikola Jokic.