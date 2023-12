Highlights e gol Cagliari-Sassuolo 2-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 83

Il video dei gol e degli highlights di Cagliari-Sassuolo, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alla Unipol Domus arena grande partenza dei ragazzi di Dionisi che nei primi dieci minuti sfiorano il gol con Matheus Henrique (meravigliosa parata di Scuffet), con una punizione di Laurienté e un tiro di Vina dalla distanza. Su un calcio d’angolo arriva il gol di Erlic che di testa stacca e sigla la rete dello 0-1. Il Cagliari piano piano entra in partita, sugli sviluppi di un calcio piazzato Prati di testa va vicinissimo all’1-1 ma arriva un prodigioso salvataggio sulla linea. Nella ripresa Tressoldi viene espulso per doppia ammonizione, il Cagliari preme ma senza grande qualità. Almeno sino al novantaquattresimo minuto: cross di Luvumbo e Lapadula la gira in porta, primo gol in campionato. 1-1, Tutto finito? Macchè: Pavoletti in rovesciata fa 2-1 facendo impazzire di gioia il pubblico sardo. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i canali Youtube per rivedere tutto.

