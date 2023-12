Highlights e gol Burnley-Liverpool 0-2: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 69

Il Liverpool è in testa alla Premier League. I ragazzi di Jurgen Klopp vincono in casa del Burnley e regalano un Boxing Day da sogno ai tifosi dei Reds. Un gol di Darwin Nunez dopo pochi minuti di gioco e la rete di Diogo Jota nel finale, bastano per portare il Liverpool in testa alla classifica con 42 punti, +2 sull’Arsenal che giovedì ospiterà il West Ham nel più classico dei derby londinesi. Ecco il video dei gol e degli highlights.

HIGHLIGHTS E GOL BURNLEY-LIVERPOOL