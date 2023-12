Premier League 2023/2024, il Liverpool vola in vetta: Burnley sconfitto 2-0

Il Liverpool è in testa alla Premier League. I ragazzi di Jurgen Klopp vincono in casa del Burnley e regalano un Boxing Day da sogno ai tifosi dei Reds. Un gol di Darwin Nunez dopo pochi minuti di gioco e la rete di Diogo Jota nel finale, bastano per portare il Liverpool in testa alla classifica con 42 punti, +2 sull’Arsenal che giovedì ospiterà il West Ham nel più classico dei derby londinesi.

Pronti via Nunez, dopo sei minuti, lascia partire un destro straordinario che spacca in due la partita. I ritmi sono altissimi, il Burnley prova a ribattere ma il Liverpool è padrone del campo: Salah centra la traversa e i ragazzi di Klopp hanno un altro paio di palle gol chiare e nitide oltre ad un gol annullato per fallo in attacco. I padroni di casa non riescono a creare occasioni da gol, ma in qualche modo riescono a tenere lo 0-1 sino all’intervallo. Nella ripresa la partita cambia: il Burnley è aggressivo, crea pericoli ad un Liverpool che prende paura. Elliott trova lo 0-2, ma il Var annulla per fuorigioco. Negli ultimi minuti i ragazzi di Kompany fanno all-in e concedono ripartenze pericolose: il Liverpool non trova lo 0-2, ma rischia su un tiro dalla lunga distanza che sibila sul palo di Alisson. Il Burnley non tiene più le distanze e ci pensa Diogo Jota, all’89’, a chiudere i giochi con un sinistro vincente. Jurgen Klopp guarda tutti dall’alto verso il basso.